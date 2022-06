Avis d’ébullition à Montréal-Est et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

La Ville de Montréal a émis un avis d’ébullition pour certains secteurs de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ainsi qu’à Montréal-Est, lundi après-midi.

Les secteurs qui sont visés par cet avis d’ébullition se trouvent entre la rue Cherrier et la rue Notre-Dame et entre la rue Saint-Cyr et l’avenue Gamble dans la ville de Montréal-Est ainsi que dans le quartier Pointe-aux-Trembles, au sud de l’autoroute 40 dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies- Pointe-aux-Trembles. L’avis touche aussi la ville de Charlemagne.

Jusqu’à nouvel ordre, la Ville recommande aux citoyens des secteurs visés de faire bouillir l’eau du robinet à gros bouillons pendant au moins 1 minute avant de la consommer ou de l’utiliser pour se brosser les dents.

L’eau bouillie peut être conservée 3 jours au réfrigérateur et 24 heures à la température de la pièce.

L’eau potable non bouillie peut toutefois être utilisée pour des soins d’hygiène ou autres usages domestiques.

Un avis permettant à nouveau la consommation de l’eau du robinet sera diffusé en temps et lieu. Pour plus d’informations concernant cet avis d’ébullition, les citoyens peuvent consulter le site de la Ville de Montréal en ligne.