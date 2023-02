RDP-PAT: 10 000$ pour développer l’agriculture urbaine

L’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles offre une aide financière pouvant aller jusqu’à 10 000$ aux groupes, organisations ou établissements d’enseignement qui participeront au deuxième appel à projets pour développer l’agriculture urbaine sur son territoire en 2023.

En partenariat avec l’Éco de la Pointe-aux-Prairies, le projet peut être réalisé sur un terrain privé, institutionnel ou municipal, dans la mesure où l’endroit est adapté à la pratique de l’agriculture urbaine, sous certaines conditions. L’Éco de la Pointe-aux-Prairies présentera d’ailleurs un webinaire à cet effet le 15 février afin d’aider les groupes intéressés dans l’élaboration de leur candidature.

«Au cours de la dernière année, nous avons vu naître de superbes initiatives de la communauté de RDP-PAT pour mettre en place des projets en agriculture urbaine qui favorisent les saines habitudes de vie et mettent en valeur le sentiment d’appartenance, l’entraide et le partage. Il est essentiel de faire rayonner ces initiatives qui rendent nos quartiers plus verts et résilients. J’encourage tous les organismes, institutions et groupes de citoyens du territoire à poursuivre avec nous cette belle mobilisation autour de l’agriculture urbaine», affirme la mairesse de RDP-PAT, Caroline Bourgeois, par voie de communiqué.

Pour être admissible, la proposition soumise doit être un nouveau projet d’agriculture urbaine ou doit servir à bonifier un projet existant réalisé sur le territoire de l’arrondissement par le biais d’un potager en bacs, un verger collectif, un jardin vertical ou sur un toit, un aménagement paysager comestible ou un espace intérieur servant à faire pousser des semis ou autres.