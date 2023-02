Un nouveau parc à chiens verra le jour à Pointe-aux-Trembles

Un terrain vacant appartenant à la Commission scolaire English-Montréal et situé le long du parc de la Traversée, à Pointe-aux-Trembles, sera transformé en parc à chiens. Cette annonce a eu lieu lors du dernier conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le 7 février, à la suite de plusieurs demandes de la part de la population.

Ce terrain a été jugé à une distance raisonnable des quartiers résidentiels. Un bail de location de vingt ans a été conclu avec la commission scolaire pour l’utilisation d’une partie du site. Le bail est effectif depuis le 1er janvier 2023 et est renouvelable par termes de cinq ans.

«Je suis extrêmement fière d’annoncer qu’un nouveau parc à chiens verra le jour en plein cœur de Pointe-aux-Trembles! Je tiens à remercier nos équipes qui travaillent sur ce projet depuis longtemps pour permettre à vos pitous de bénéficier d’un autre lieu propice pour demeurer actifs et s’épanouir. Nous avons bien hâte de vous dévoiler les plans de ce parc très prochainement», mentionne la mairesse d’arrondissement, Caroline Bourgeois.

Le visage du futur parc Médéric-Archambault a aussi été discuté lors du conseil d’arrondissement, lequel prendra forme dès le printemps 2023. Le projet comprendra la plantation de 97 arbres fruitiers, 19 arbres à noix, 105 arbustes fruitiers en plus de vivaces pollinisatrices au pied des arbres. Les citoyens pourront circuler à travers les arbres et arbustes sur des sentiers accessibles aménagés pour l’occasion et se reposer grâce aux installations de mobilier prévues à cet effet.