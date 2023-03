La bibliothèque de PAT renommée en l’honneur de Serge Bouchard

La bibliothèque de Pointe-aux-Trembles a été officiellement rebaptisée en l’honneur de Serge Bouchard, lors d’une cérémonie tenue le 13 mars.

La mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles Caroline Bourgeois, la responsable de la culture et du patrimoine pour la Ville de Montréal Ericka Alneus ainsi que des membres du conseil d’arrondissement, de l’atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles et de la famille de Serge Bouchard étaient présents pour célébrer l’auteur, anthropologue et animateur.

Décédé en mai 2021, Serge Bouchard a passé son enfance dans le quartier de Pointe-aux-Trembles, qu’il décrivait comme «un petit bout du monde, un quartier de Montréal situé à l’est de tout ce qui existe».

À la suite de son décès, la mairesse d’arrondissement a senti «l’urgence de garder bien vivantes ses racines» à travers un lieu à son image. Un lieu «lié à la connaissance, à l’ouverture d’esprit qui témoigne comme lui d’une foi en l’humanité», ajoute Mme Alneus.

Les deux frères de Serge Bouchard, Ronald et Michel, se disent honorés qu’un lieu soit nommé à l’honneur de leur frère. Ils soulignent qu’avec le nouveau nom de la bibliothèque, «Serge, d’une certaine façon, rentre chez lui, à la Pointe-aux-Trembles qu’il a tant aimée».

La famille souligne aussi la détermination dont la mairesse d’arrondissement a fait preuve pour concrétiser cette initiative et affirme être très émue par la cérémonie, ajoutant que l’anthropologue l’aurait sûrement appréciée.

L’événement a notamment été accompagné de la lecture d’un texte de Serge Bouchard par Jérémie Turgeon, du Théâtre l’Œil Ouvert, associé à la maison de la culture de l’arrondissement.

La fille de M. Bouchard, Lou Lévesque Bouchard, et son frère Ronald ont également tous les deux profité de la cérémonie pour signer le livre d’or de l’Arrondissement.