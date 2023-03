Même rue, nouveaux coups de feu à Rivière-des-Prairies

De nouveaux coups de feu ont été tirés sur une résidence de la rue Anna-Paquin, près de l’intersection de la rue Suzanne-Giroux, dans Rivière-des-Prairies, à 4h15, vendredi matin. Il s’agit du deuxième incident du même genre sur cette rue en deux semaines.

Il n’y a pas eu de blessé, et les policiers n’ont toujours pas été en mesure d’arrêter de suspect. Les policiers ont établi un périmètre autour de la résidence atteinte par les balles dans le but de trouver des indices et de questionner les occupants de la résidence.

En plus de la fusillade qui a eu lieu le 11 mars à quelques pâtés de maisons des coups de feu qui ont eu lieu aujourd’hui, une camionnette avait été incendiée il y a quelques jours, toujours sur la même rue.