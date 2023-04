L’organisme communautaire de Pointe-aux-Trembles, Le Relais du Bout, tiendra à nouveau son Exposition culturelle des Loisirs communautaires les 6 et 7 mai prochain. Cette édition marque un retour après trois ans d’absence en raison de la pandémie qui a forcé l’organisme à annuler les dernières expositions.

L’Exposition culturelle annuelle regroupe les réalisations des adultes et enfants qui ont participé aux cours artistiques des sessions de l’automne et de l’hiver dernier offerts par Le Relais du Bout. Pour combler le déficit des dernières éditions annulées en raison de la pandémie, il y aura plus d’œuvres présentées cette année.

Plusieurs types d’arts différents seront à l’honneur pour l’occasion de l’Exposition culturelle 2023: vitrail, broderie japonaise, sculpture sur bois et peinture à l’huile. Les créations des jeunes du Programme Impact Jeunesse seront aussi affichées, tout comme celles des artistes de broderie japonaise. Le public présent sur place sera appelé à voter pour son œuvre favorite.

L’Exposition aura lieu le samedi 6 mai, de 12h à 17h et le dimanche 7 mai, de 13h à 16h, à la salle 163 du Centre communautaire Le Mainbourg situé au 14115 rue Prince-Arthur Est.