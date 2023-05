Parc Médéric-Archambault: les finalistes du concours d’art public sont connus

La Société des archives affectives, Marie-France Brière, la famille Plouffle et le duo de Marilou Lemmens et Richard Ibghy sont les finalistes du concours d’art public pour l’intégration d’une œuvre d’art dans la zone rassemblement et art urbain du parc Médéric-Archambault, dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

«Ce concours, tenu par avis public, nous permettra de choisir une œuvre d’art qui viendra s’intégrer au milieu de l’amphithéâtre naturel du parc, souligne la mairesse d’arrondissement, Caroline Bourgeois. Elle sera appelée à devenir un point de repère unique qui attirera les regards de tous ceux et de toutes celles qui entreront sur l’île, par le pont Le Gardeur. Je suis fière que l’on puisse rendre l’art urbain de plus en plus accessible dans l’arrondissement; cela façonne et rend nos aménagements uniques.»

«L’annonce des quatre finalistes du concours par le Bureau d’art public de Montréal représente une étape importante et un pas de plus vers la réalisation de ce parc», ajoute la mairesse. En plus de féliciter les finalistes, elle demande à la population de rester à l’affût, car le dévoilement du projet lauréat aura lieu en septembre.

L’œuvre recherchée, qui sera une sculpture ou une installation, offrira une diversité de points de vue à toute heure de la journée et durant toute l’année. Elle s’intégrera à l’amphithéâtre naturel, dans l’axe visuel de la rue Notre-Dame et du pont Le Gardeur.

Les finalistes

La Société des archives affectives – formée de Fiona Annis, de Véronique La Perrière M. et de la membre invitée Yen-Chao Lin – se dédie à la collaboration, à la production d’archives affectives et à la conservation de savoirs périphériques. Le collectif cherche à favoriser des rencontres entre différentes disciplines, cultures et époques ainsi qu’à créer des ponts avec les générations passées et futures. Yen-Chao Lin est quant à elle une artiste multidisciplinaire établie à Montréal. Sa pratique explore les arts divinatoires, les sciences occultes, l’histoire orale, les religions populaires et le pouvoir.

Marie-France Brière développe depuis plusieurs années une recherche orientée vers la sculpture, l’art public et le mélange des genres. Ses œuvres se distinguent par l’utilisation privilégiée de la pierre. Elles intègrent également d’autres matières et des composantes extérieures au domaine de la sculpture telles que le son, le texte ou la photographie.

La famille Plouffle – Guillaume Boudrias-Plouffle, Émilie Levert, Emeline, Léo et Zéphir Plouffle – œuvre ensemble depuis l’arrivée de chacun dans la vie de l’autre. C’est par souci d’intégrité envers elle-même qu’elle a décidé de mettre de l’avant cette signature commune après un séjour familial en 2016 aux Maisons Daura, résidences internationales d’artistes à Saint-Cirq-Lapopie en France.

Le duo formé de Marilou Lemmens & Richard Ibghy crée des installations, des vidéos, des sculptures, des photographies et des livres d’artistes. Sa pratique collaborative combine une approche concise de la forme et de la construction de l’objet d’art avec un désir de rendre les idées visibles.

Le concours s’inscrit dans le cadre des travaux d’aménagement du nouveau parc Médéric-Archambault, qui se dérouleront jusqu’en 2025. L’œuvre sera intégrée à la Zone rassemblement et art urbain, dans l’amphithéâtre naturel.

Soulignons finalement que l’œuvre d’art sera financée dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.