Un piéton dans un état critique après avoir été happé par un motard

Un homme âgé de 90 ans est dans un état critique après avoir été percuté lundi soir par un motocycliste. Il traversait le boulevard Perras, au niveau de la 42e Avenue, dans Rivière-des-Prairies.

Le motard âgé de 39 ans roulait sur le boulevard Perras en direction de l’est lorsqu’il a happé le piéton qui marchait sur la 42e Avenue, du nord vers le sud, aux alentours de 20h45, le 1er mai.

Le piéton est grièvement blessé et a été transporté dans un centre hospitalier. On ne sait pas plus sur son état, précise le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Concernant le conducteur, il a été traité pour état de choc. Le SPVM avait établi un périmètre de sécurité, qui est désormais levé.