Au moins 1500 arbres seront plantés à RDP-PAT

Alors que les enjeux de verdissement sont nombreux dans l’est de Montréal, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles s’engage à planter un minimum de 1500 arbres cette année.

Montréal a pour objectif de planter 500 000 arbres d’ici 2030, surtout dans l’Est. La plantation d’arbres à RDP-PAT s’inscrit dans son plan de verdissement, lequel prévoit la plantation de 7500 arbres entre 2021 et 2026, un objectif dont l’Arrondissement s’approche.

De plus, RDP-PAT va mettre en place la «gestion différenciée», c’est-à-dire que la municipalité va moins tondre l’herbe dans six zones réparties dans autant de parcs pour y favoriser la biodiversité. «Moins de tonte, plus de biodiversité», se félicite l’Arrondissement dans un communiqué. Les parcs concernés sont les suivants: du Chevalier-Cuivré, Sainte-Marthe, Don-Bosco, Honoré-Primeau, Pierre-Payet et de la Traversée.

La moitié des 1500 arbres seront plantés dans les parcs Simone-Dénéchaud, Gouin et Sainte-Marthe, qui sont particulièrement affectés par les nombreux abattages de frênes touchés par l’agrile. D’autres arbres serviront à revégétaliser les rives du parc Moulin-du-Rapide. Les parcs Clémentine-De La Rousselière et Médéric-Archambault bénéficieront de la création de deux zones nourricières comportant notamment des arbres fruitiers. Sur les 1500 arbres, 215 seront plantés dans l’espace public dans les quartiers de l’est de Rivière-des-Prairies.

En plus des arbres et des zones où la tonte sera réduite, RDP-PAT va planter 25 000 plantes vivaces et annuelles à travers ces différents quartiers et sur le bord du boulevard Gouin.