CPE Palou la coccinelle: la nouvelle aile inaugurée

La nouvelle installation du CPE Palou la coccinelle, qui permet à la garderie de Pointe-aux-Trembles d’accueillir 80 enfants additionnels, dont 20 de moins de 18 mois, a été inaugurée au début du mois. Ayant ouvert ses portes en septembre, la nouvelle aile a bénéficié d’un financement total de près de 3,3 M$ du Programme de financement des infrastructures du ministère de la Famille.

Le projet d’agrandissement, dont la construction avait commencé en 2021, a permis la création d’une vingtaine de nouveaux emplois.

C’est en 2013 que le ministère de la Famille avait autorisé l’ajout de 80 places supplémentaires aux 78 déjà en place. L’ouverture de la nouvelle installation a eu lieu le 27 septembre 2022.

La ministre de la Famille Suzanne Roy, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, ainsi que la mairesse de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, étaient présentes lors de l’inauguration, le 5 mai.

«Des installations comme celle-ci permettent aux enfants de profiter d’un environnement exceptionnel, moderne et adapté pour se développer et s’épanouir. Chaque nouvelle installation comme celle du CPE Palou la coccinelle nous rapproche un peu plus de notre but, soit que chaque enfant ait une place dans notre réseau des services de garde éducatifs à l’enfance», a indiqué Mme Roy par voie de communiqué.

De son côté, la députée de Pointe-aux-Trembles Chantal Rouleau a salué le travail du conseil d’administration du CPE, de la Corporation Mainbourg, un partenaire du projet, ainsi que du cabinet d’architectes Rayside-Labossière, qui a réalisé la construction.

«Pointe-aux-Trembles est un quartier dans lequel les familles peuvent bénéficier d’une gamme complète de services. En permettant au CPE Palou la Coccinelle de s’agrandir pour accueillir 80 tout-petits de plus, nous réitérons que Pointe-aux-Trembles est un quartier attractif pour les familles», a-t-elle déclaré.

La mairesse de l’arrondissement, Caroline Bourgeois, a souligné la fierté que lui apporte ce projet en particulier. «Comme mairesse, de nombreux projets pour améliorer la qualité de vie de notre arrondissement me rendent fière, mais celui-ci en est un qui me tient particulièrement à cœur. L’agrandissement du CPE Palou la coccinelle vient répondre à des besoins des familles du Bout-de-l’île et offre un milieu de vie de grande qualité à nos tout-petits», s’est-elle réjouie.