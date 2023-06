RDP-PAT investit pour améliorer et sécuriser son réseau routier

Les aménagements visant à réduire la vitesse de circulation ont le vent dans le dos à Montréal, et rien ne les arrête. C’est au tour de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) d’annoncer d’importants investissements visant à remettre à niveau certaines routes, mais aussi à améliorer la sécurité routière aux abords de nombreux lieux communautaires ou fréquentés par les enfants.

Pour protéger, entre autres, les personnes en déplacement actif, l’Arrondissement va installer 35 saillies de trottoir et 70 dos d’âne dans ses rues afin de faire ralentir la vitesse des automobilistes. Les secteurs priorisés sont ceux où se trouvent un centre communautaire, un parc, un CPE ou une école.

Parmi les 35 saillies de trottoirs, 30 sont drainantes, une mesure de lutte contre les inondations. Autre projet en faveur des piétons : sur le boulevard Gouin, entre la 89e Avenue et le boulevard du Fief-Carion, sur la rue Sherbrooke, entre la 81e et la 91e Avenue, et sur le boulevard Industriel entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et le boulevard Tricentenaire, des trottoirs seront implantés sur un total de 1,7km. De plus, une traverse surélevée sera ajoutée sur la rue André-Arnoux, derrière les magasins Maxi et Canadian Tire de la zone commerciale.

« Comme administration, on se fait de plus en plus parler de mobilité active par nos citoyennes et citoyens et on veut leur offrir un environnement sécuritaire », explique la mairesse de RDP-PAT, Caroline Bourgeois, dans un communiqué. Depuis la mort de la petite Mariia, renversée sur le chemin de l’école à Ville-Marie, les mesures en faveur de la mobilité active et de la sécurité se démultiplient à Montréal. Notons par contre que l’arrondissement ne bénéficiera d’aucune amélioration de son réseau cyclable en 2023.

D’autres mises à niveau

RDP-PAT réfectionnera aussi la chaussée d’une vingtaine de rues. Une quinzaine de raccordements inversés seront corrigés et une dizaine d’entrées d’eau en plomb seront remplacées. Toutes ces mises à niveau auront un coût total de 3,4M$.

L’Arrondissement a par ailleurs déjà procédé à des travaux comme le resurfaçage temporaire de la rue Notre-Dame, qui sera complètement réaménagé à partir de l’année prochaine. Ces travaux ont été réalisés entre la 1re Avenue et le boulevard Saint-Jean-Baptiste.