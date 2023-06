198 000$ pour une association de soutien aux aînés de l’Est de Montréal

L’Association bénévole Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est (PAT/ME) de soutien aux aînés recevra une aide financière de 198 000$ sur trois ans de la part du gouvernement du Québec.

L’investissement, effectué au nom des ministres Sonia Bélanger et Chantal Rouleau, s’inscrit dans le cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). Il a pour but d’aider l’organisme à accompagner les aînés vers les ressources pertinentes pour leur bien-être et leur autonomie, de contribuer à briser leur isolement, et de favoriser leur santé.

«Je suis fière que notre gouvernement soutienne les travailleurs de milieu de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est. Cet investissement est un gage de notre reconnaissance pour les soins qu’ils accordent à nos aînés», a déclaré Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire.

L’Association bénévole PAT/ME existe depuis 1979 et soutient les personnes aînées à faible revenu ou en perte d’autonomie à améliorer leur qualité de vie à domicile et dans la communauté en général.

Au total, ce sont 146 projets actifs qui bénéficient d’un accompagnement de la part du gouvernement dans le cadre du programme ITMAV pour l’année 2023-2024. L’objectif du programme serait de doubler le nombre de travailleurs dans le milieu d’ici 2025.