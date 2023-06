Des conseils et de l’aide plus accessibles pour les locataires de RDP-PAT

À l’approche du 1er juillet et alors que Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles dispose de peu de logements sociaux, Infologis a ouvert deux points de service dans chacun des deux quartiers de l’arrondissement.

Infologis est le comité logement qui dessert une grande partie de l’est métropolitain soit, en plus de RDP-PAT, Anjou, Montréal-Est et Mercier. Leurs locaux situés à Tétreaultville peuvent représenter un défi d’accessibilité pour les locataires pointeliers et prairivois. Pour cause, ceux-ci se trouvent à 40 minutes de transport collectif du Bout-de-l’Île et à 50 minutes de l’est de Rivière-des-Prairies.

Le point de service à Rivière-des-Prairies est situé dans le Centre communautaire, au 9140 boulevard Perras. Il est ouvert tous les lundis, de 9h à 12h. Le point de service de Pointe-aux-Trembles s’est installé dans la Maison de la culture, au 14001 rue Notre-Dame Est. Il est ouvert tous les mardis, de 13h à 16h.

Ces points de services offrent aux locataires conseil et aide juridique. L’objectif est de « réduire les risques pour les locataires de se retrouver sans un logement » ou « de vivre des abus de la part de leur propriétaire », explique l’organisatrice communautaire d’Infologis, Dominique Martel.

L’organisme a pris conscience que les Prairivois et les Pointeliers étaient plus difficiles à rejoindre. « Même si le nombre de propriétaires est plus important [à RDP-PAT] », cela n’explique pas l’écart entre les demandes d’aide venant de RDP-PAT et du reste de l’Est, s’avance Mme Martel. Infologis a donc ouvert ses deux nouveaux points de service au début du mois de mai.

L’initiative parait importante tandis que le redéveloppement du quartier du Vieux-Pointe-aux-Trembles fait craindre une gentrification, d’après le comité logement du secteur.