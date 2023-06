L’opération Aînés actifs à vélo est de retour à Rivière-des-Prairies

L’opération Aînés actifs à vélo est de retour cet été. L’Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités de la Pointe-de-l’île (AQDR-PDÎ) vient de lancer la 7e édition du projet, qui permet aux résidents de profiter de belles promenades ensoleillées à bord de vélo-taxis dans les rues de Rivière-des-Prairies (RDP).

Cette année, ce service sera offert du 12 juin au 11 août. L’objectif? Accompagner les aînés, briser leur isolement et favoriser les rencontres intergénérationnelles.

Le service propose aux personnes âgées de bénéficier gratuitement de l’accompagnement d’un chargé de projet en vélo-taxi à assistance électrique pour effectuer leurs courses ou participer à diverses activités de leur choix. Aînés actifs à vélo est une option de transport actif pratique, agréable et écologique dans un arrondissement offrant de nombreux espaces verts et activités estivales.

En 2022, le projet d’accompagnement Aînés actifs à vélo a pu offrir plus de 350 accompagnements à des personnes âgées. Le nombre de bénévoles a presque doublé, passant de 7 à 12. Deux chargés de projet ont également rejoint les rangs grâce à une subvention d’Emplois d’été Canada 2022. Ainsi, un plus grand nombre de participants a pu prendre part au projet: 745 cette année, contre 385 en 2021.

Pour l’édition 2023 et les suivantes, Aînés actifs à vélo souhaite encore augmenter le nombre de collaborations avec des résidences pour personnes âgées, organismes et CHSLD. Pour obtenir de plus amples informations sur Aînés actifs à vélo, il suffit de contacter l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930.