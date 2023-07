Le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, pour renouer avec la nature

La pointe de l’île est largement occupée par le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Cet immense espace vert de 261 hectares est divisé en deux secteurs. L’un, celui du Bois-de-l’Héritage, abrite les seuls boisés matures à l’est du mont Royal. Son jumeau, du côté de Rivière-des-Prairies, est principalement composé de marais, de champs, de forêts et de clairières. Il constitue l’endroit idéal pour prendre un grand bol d’air, quelle que soit la saison.

Le parc abrite en effet 184 espèces d’oiseaux, parmi lesquelles le grand héron et le grand-duc d’Amérique. C’est là que vit également un cheptel de cerfs de Virginie – probablement le seul endroit de l’île où vous pourrez observer cette espèce!

Autour des zones marécageuses, on peut entendre le coassement des grenouilles dissimulées entre les herbes hautes ou prenant le soleil au bord de l’eau.

Pour tout savoir sur la richesse de la faune et de la flore au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, rendez-vous au pavillon des Marais, au 12300, boulevard Gouin Est. C’est non seulement le point de départ de plusieurs sentiers de randonnée, mais également là où vous pourrez vous renseigner sur l’incroyable biodiversité qui fait battre le cœur de ce lieu à l’ambiance unique.

D’ailleurs, afin d’observer les superbes oiseaux de proie et autres bêtes volantes de la Pointe-aux-Prairies, le lieu est doté d’une tourelle d’observation. Pour en profiter au maximum, une paire de jumelles est recommandée. Plusieurs belvédères destinés à l’observation des oiseaux émaillent les sentiers qui traversent le parc-nature.

En été, l’immense espace naturel est recommandé pour échapper à la canicule en s’abritant sous la canopée de ses arbres. Le décor devient féérique à l’aube de l’automne, en prenant mille couleurs. Mais nous vous recommandons aussi de le découvrir sous la neige…

Avec la collaboration de Coralie Hodgson.

Chalet Héritage

Le chalet Héritage est le point de départ pour les randonnées dans le secteur du Bois-de-l’Héritage et du fleuve. En hiver, les amateurs de randonnées et de ski de fond partagent les mêmes pistes sur de courtes distances. Un circuit de raquette permet également de découvrir le secteur du fleuve. Le site, situé au 14905, rue Sherbrooke Est, offre des toilettes, du stationnement, et est accessible en transport en commun.