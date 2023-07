Autour de René-Masson, pour découvrir une foule d’activités

Le quartier de Rivière-des-Prairies ne manque pas de lieux en plein air pour se retrouver, comme en témoignent les nombreux parcs qui émaillent le territoire.

L’un d’entre eux, le parc René-Masson, situé à l’intersection des boulevards Perras et Rodolphe-Forget, est un lieu privilégié pour la détente et la pratique des sports de plein air – notamment pour les élèves de l’école secondaire Jean-Grou.

L’un des aménagements les plus appréciés des sportifs de Rivière-des-Prairies se trouve, lui, tout en haut du parc, du côté du boulevard Perras. Il s’agit de l’aréna René-Masson, qui permet la pratique gratuite, pendant certaines tranches horaires, du patinage libre ou artistique, ou encore du hockey. Ces moments réservés à la pratique des sports sur glace sont sans réservation, sur la base du premier arrivé, premier servi. À noter que la patinoire est fermée en-dehors de la saison hivernale.

En descendant le boulevard Rodolphe-Forget, on se retrouve devant les portes du centre aquatique de Rivière-des-Prairies. On y trouve deux pataugeoires, un bassin de type plage, une piscine de 25 mètres avec cinq couloirs de nage, une zone profonde avec un tremplin d’un mètre, un tremplin de trois mètres et trois glissades.

Vous l’aurez sûrement déjà compris, le secteur est idéal pour la pratique de diverses activités sportives. C’est sans compter le superbe terrain de soccer et de football qui se situe à l’arrière de l’aréna, réaménagé en 2020.

De l’autre côté du parc, sur la 48e Avenue, est installée la Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies. Depuis 1984, cet endroit permet aux jeunes de 12 à 17 ans de se retrouver et de prendre part à de nombreuses activités. C’est un lieu «de culture générale, de loisirs, de soutien éducationnel en complémentarité avec l’école secondaire Jean-Grou, de prévention de la délinquance et d’intervention», comme l’explique la direction. René-Masson, c’est un secteur tout choisi pour les jeunes et les sportifs de tout âge, mais aussi pour tous ceux à la recherche de contact, grâce à tous les organismes communautaires à proximité.

Vie communautaire et culture Arriver dans un nouveau quartier est souvent synonyme de nouveaux liens à créer. Pour vous faciliter la tâche, allez faire un tour au centre communautaire de Rivière-des-Prairies, en face du parc René-Masson, sur le boulevard Perras. L’Éco-quartier de la Pointe-aux-Prairies, Équipe RDP, la Corporation de développement communautaire, le Centre de l’enfance de Rivière-des-Prairies (CERPI)… Vous trouverez à coup sûr une activité qui vous plaira, et au travers de laquelle vous ferez de belles rencontres. À l’intersection des boulevards Perras et Rodolphe-Forget, la bibliothèque de Rivière-des-Prairies est quant à elle plus qu’un simple service de prêt de livres. Bien sûr, elle propose de très nombreux ouvrages, y compris des livres multilingues en espagnol, arabe ou créole, mais c’est aussi un véritable centre de la culture. La bibliothèque comprend en effet une salle d’exposition animée tout au long de l’année. La programmation peut être consultée sur le site internet de l’arrondissement.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.