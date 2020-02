Ateliers d’arts urbains : aiguiller les talents cachés de Rivière-des-Prairies

Grâce à l’engagement d’Équipe RDP, deux artistes montréalais proposent des ateliers d’arts urbains permettant aux jeunes adultes de Rivière-des-Prairies de développer leur fibre artistique en les aidant à réaliser une œuvre musicale.

Les deux directeurs des ateliers d’arts urbains, Komo et Dice B se complètent bien. Le premier est chanteur-compositeur-interprète. Le deuxième est rappeur, animateur à la radio depuis plusieurs années et intervenant jeunesse. Ensemble, ils aident gratuitement depuis deux ans de jeunes adultes à écrire, composer, enregistrer, mais surtout «à comprendre comment ça fonctionne le business du rap», explique Komo. «Mais évidemment il n’y a aucune pression, ajoute Dice B. Si tu veux t’arrêter à l’écriture, on arrête là c’est cool. Si tu veux aller plus loin, c’est cool aussi».

Chaque jeudi, ils se divisent les ateliers d’arts urbains. Dice B s’occupe de tout ce qui a trait à la rédaction, au niveau des participants, et se charge de les aiguiller vers le style de musique qui leur appartient. De son côté, Komo gère toute la partie enregistrement, production, droits d’auteurs et diffusion.

Ils ont d’ailleurs contribué à la concrétisation du rêve de Karolane Brisson, une ancienne participante des ateliers. Celle-ci souhaitait passer à l’émission La Voix et les spectateurs ont pu découvrir dimanche soir.

S’inspirer des rencontres

MC Cognac et Master Mind, deux jeunes artistes de 25 et 27 ans, participent pour la deuxième fois à ces sessions. «Le travail qu’ils font avec nous, ça m’a vraiment aidé à améliorer la structure de mes textes, comment je les fais, ça m’a donné des idées aussi», soutient MC Cognac. Il n’hésite pas à faire le trajet depuis Longueuil pour assister à l’atelier. Même son de cloche pour Master Mind, ce dernier trouve de l’inspiration pour ses compositions dans ces moments et dans ces rencontres. Lui aussi vient de loin, il se déplace depuis Cartierville.

Pour Pierreson Vaval, directeur d’Équipe RDP, «il y a beaucoup de talents dans Rivière-des-Prairies et cet atelier permet de trouver des perles rares grâce à des professionnels qui viennent les aider». Pour l’organisme ayant à cœur le développement social, ces séances d’arts urbains amènent également la littératie dans la vie de ces participants qui sont parfois de jeunes décrocheurs scolaires.

Les participants performeront, s’ils le désirent, au prochain Festival d’arts urbains qu’organise Équipe RDP chaque été.

Informations complémentaires

Les ateliers d’arts urbains ont lieu tous les jeudis de 20 h à 22 h.

L’activité est gratuite et réservée aux adultes ayant de 18 ans à 35 ans.