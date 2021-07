Des roulottes de vaccination tout l’été dans l’est de Montréal

Une nouvelle offre de vaccination est offerte toute la saison estivale dans l’est de Montréal. Des roulottes parcourront les différents parcs et stationnements de centres commerciaux afin d’offrir la vaccination aux 40 ans et moins. Sont concernés les secteurs de Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard et Saint-Michel.

Afin de rendre plus accessible la vaccination dans l’est de Montréal, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’​Est-de-l’Île-de-Montréal a mis en place depuis quelques jours une roulotte de vaccination.

Les arrondissements Saint-Michel, Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies comptent parmi les taux de vaccination (première et deuxième dose tous âges confondus) les plus bas. Selon les données de la Santé publique, seulement 50 à 60% de la population serait vaccinée.

Toujours selon ces mêmes données, sur l’ensemble de la région de Montréal le taux de vaccination de première dose s’élève à 71% et 33% pour la seconde.

«Nous voulons vraiment rejoindre une clientèle encore trop peu informée et là, précisément, où la couverture vaccinale est la moins élevée de l’île de Montréal», précise Anne Dubé, coordinatrice de la vaccination de l’Est, présente le 8 juillet au matin pour accueillir les premiers citoyens venus se faire vacciner au Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) Jean-Hubert-Biermans.

Cette nouvelle campagne de vaccination cible en particulier la population âgée de 40 ans et moins. D’après Santé publique, seulement 40% d’entre eux auraient reçu la première dose et seulement 29% la seconde. Près de 265 889 personnes n’auraient toujours pas reçu le vaccin dans toute la région de Montréal.

Disponible partout

Grâce à cette nouvelle campagne vaccinale, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal veut aller au plus proche de la communauté et rendre plus facile l’accès au vaccin aux personnes encore indécises.

Pour cela, les roulottes sillonneront plusieurs parcs, stationnements de grandes surfaces et entreprises, ainsi que les lieux de cultes au sein desquels la population est la plus à même à se rassembler. Les roulottes se déplaceront dans 30 emplacements différents au cours de l’été et pourront vacciner entre 90 et 120 personnes par jour, selon les endroits ciblés.

«Nous voulons vraiment normaliser la vaccination», ajoute Mme Dubé.

Catherine Dion, directrice adjointe des communications internes et relations publiques au CIUSSS, s’est félicitée aussi de la vingtaine de personnes présentes à l’ouverture.

J.P qui est venu de bonne heure ce matin se réjouit de ne pas devoir prendre de rendez-vous, car son travail ne lui permet pas. «C’est pratique, rapide, facile et efficace», dit-il.

Une campagne de communication est aussi mise en place dans le métro ainsi que dans les rues avec des «camions crieurs» ainsi que des bénévoles pour informer les derniers réfractaires.

Tableau des différents lieux de vaccination

CHSLD Jean-Hubert-Biermans – Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

7, 8, 9, 10 et 11 juillet, de 12h à 18h30, sans rendez-vous

Parc Pasquale-Gattuso – Rivière-des-Prairies

8, 10 et 11 juillet, de 12h à 18h30, sans rendez-vous

Parc Ferland – Saint-Léonard

15, 17 et 18 juillet, de 12h à 18h30, sans rendez-vous

Parc Champdoré – Saint-Michel

19, 20 et 21 juillet, de 12h à 18h30, sans rendez-vous

Parc Pierre-Blanchet – Rivière-des-Prairies

22 juillet, de 12h à 18h30, sans rendez-vous

D’autres dates et lieux sont à venir.