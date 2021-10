Trois adolescents arrêtés pour un vol de voiture

Trois jeunes montréalais âgés de 16 ans ont été arrêtés à Granby au volant d’une voiture qu’ils auraient volée récemment dans le secteur de Rivière-des-Prairies.

C’est le 27 septembre, à l’intersection de l’avenue Pierre-Baillargeon et du boulevard Perras, que les trois mineurs arrêtés auraient commis leur méfait.

Ce soir-là vers 20h15, la victime, qui venait de garer son véhicule devant chez elle, a été appréhendée par trois jeunes. C’est là que les trois suspects auraient contraint l’homme à leur remettre ses clés. Ils ont ensuite pris la fuite à bord du véhicule.

Plusieurs vols

Les trois adolescents, dont l’identité ne peut être dévoilée en raison de leur âge, ont été accusés de recel et de port d’arme.

Le Service de police de la Ville de Montréal enquête sur leur possible participation à une dizaine de vols qualifiés, au cours desquels les suspects auraient utilisé un couteau et du poivre de Cayenne, et auraient simulé la possession d’une arme à feu. Le SPVM appelle à la collaboration du public. Il est possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.

Articles recommandés par l’auteur Le burinage pour combattre le fléau du vol de catalyseur