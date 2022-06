L’œuvre «Les Diamants» à découvrir au parc André-Corbeil-Dit-Tranchemontagne

Après plusieurs semaines au Quartier des spectacles, l’œuvre interactive Les Diamants, des créateurs Francis Laporte et Alexis Laurence, de Perséides studio, a été installée à Rivière-des-Prairies.

L’œuvre est visible au parc André-Corbeil-Dit-Tranchemontagnse jusqu’au 14 août inclusivement.

Cette création québécoise est une coproduction du Quartier des spectacles, de la Société de développement de l’avenue du Mont-Royal, de l’arrondissement de RDP–PAT, de Culture Trois-Rivières ainsi que de Montréal centre-ville.

Elle est en tournée dans la province depuis l’automne dernier et s’installera en bordure de la rivière des Prairies à compter de ce mardi.

Elle est composée de trois grandes structures rotatives et étincelantes qui brillent dans l’espace public de jour comme de nuit. En effet, Les Diamants réfléchit la lumière le jour et s’illumine une fois la nuit tombée.

À distance, l’œuvre interactive d’Alexis Laurence et Francis Laporte attire l’œil du passant, invité à s’approcher pour faire tourner les structures. Le mouvement produit une mélodie et crée un tourbillon de lignes et de points scintillants. Chaque diamant est unique par sa couleur et sa partition distincte. En s’y prenant à plusieurs pour faire tournoyer chaque installation, cette dernière offre alors une valse harmonieuse de lumières et de musique.

«Cette collaboration entre différentes organisations nous permet d’offrir cette œuvre unique […] qui émerveillera petits et grands», a commenté la mairesse de l’Arrondissement, Caroline Bourgeois, en saluant «le travail extraordinaire» des deux artistes, associés au sein de Perséides studio.