Le parc de la Traversée inauguré

L’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a procédé à l’inauguration officielle du parc linéaire de la Traversée, accompagné de l’œuvre de la poétesse Ouanessa Younsi, le 17 septembre dernier.

Le parc linéaire fait 4,25 km, comporte un sentier pédestre ainsi qu’un sentier cyclable, et s’étendant de la 1re à la 53e Avenue. Le nom du parc a d’ailleurs été trouvé par un jeune citoyen de l’arrondissement, Arthur Bourdon, qui l’avait proposé lors d’un concours.

L’œuvre de la poétesse Ouanessa Younsi a quant à elle été inaugurée à la halte culture et patrimoine du parc, située derrière le Centre Roussin. Il s’agit d’un poème inspiré du vécu, des connaissances et des idées des membres du comité de mobilisation et de l’organisme l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles.

«C’est un honneur pour moi de pouvoir rendre hommage à la population de Pointe-aux-Trembles à travers mes mots, a affirmé l’artiste, par voie de communiqué. J’ai rencontré des hommes et des femmes qui ont un amour sincère et profond pour leur communauté. C’est cette appartenance que j’ai voulu représenter dans mon poème et je suis reconnaissante de pouvoir prendre ainsi part à ce pan de l’histoire, de votre histoire.»