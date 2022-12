Alors que l’année se termine, la mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT), Caroline Bourgeois, en profite pour revenir sur les nombreux bons coups de son arrondissement au cours de la dernière année.

2022 tire à sa fin, mais la mairesse parle déjà d’une réussite en ce qui concerne les divers investissements dans les parcs et autres lieux publics de RDP-PAT, considérés comme des «fabricateurs de tissus sociaux».

«Il y a eu une grande amélioration de nos espaces verts et de nos parcs cette année, affirme la mairesse Caroline Bourgeois. En raison de la pandémie, beaucoup de gens se réunissaient dans les parcs et il était devenu important d’investir de manière soutenue dans ces infrastructures vieillissantes qui, avouons-le, manquaient d’amour.» À titre d’exemple, cette dernière mentionne le parc Honoré-Primeau et de Sainte-Marthe avec le terrain de « mini-basket » pour les plus jeunes, et le parc Ernest-Rouleau où il y a eu l’ajout d’une station de Bixi électriques qui permet désormais de parcourir le quartier via le boulevard Gouin.

Un des lieux les plus fréquentés en 2022 est le secteur du Vieux Pointe-aux-Trembles, où se tenait, les samedis d’été, la «Buvette du quai» au Marché public de l’arrondissement. «La forte fréquentation de lieux publics comme le Vieux Pointe-aux-Trembles était impressionnante. Les gens étaient au rendez-vous le samedi à la place du Village où beaucoup d’entre eux arrivaient à la Buvette par la navette fluviale. On a aussi instauré un tableau «cité mémoire» de 25 minutes en partenariat avec Montréal en histoire afin d’illustrer le passé de Pointe-aux-Trembles. Bref, il y avait toujours du monde et c’était plaisant à voir.»

Il y a eu de l’animation jusqu’à l’Halloween à la Buvette du Quai à Pointe-aux-Trembles. Caption: Mélanie Dussault

Le fleuve, une priorité

En plus du réaménagement des parcs, le fleuve Saint-Laurent et ses berges ont agencé de façon à les rendre plus accessibles et écologiques, comme en témoigne le lancement du projet du parc Clémentine-De La Rousselière ou encore le partenariat entre RDP-PAT et la région administrative de Lanaudière.

«On a pu mettre en branle un projet de corridors plein air en collaboration avec Loisir et Sport Lanaudière. Nous voulions que les gens qui souhaitent prendre le kayak pour pagayer jusqu’à Pointe-aux-Trembles sur le fleuve puissent le faire. C’est pourquoi nous avons installé des stations sur le bord du fleuve où les gens peuvent s’arrêter. On est positionnés près de la couronne nord de Montréal. Il faut donc en profiter.»

Mme Bourgeois insiste sur la grande fréquentation de la navette fluviale de RDP l’été passé, signalant un intérêt collectif pour son utilisation et des possibilités pour accroître son offre de services.

Caroline Bourgeois conclut sa présentation de la façon suivante: «Avoir une vision est ce qui nous guide en politique. 2022, qui a passée à la vitesse de l’éclair, a été une très belle année. Je sens que nous sommes bien ancrés avec les priorités des citoyens et citoyennes et c’est sur quoi je compte travailler pour les prochains trois ans. Ma vision demeure la même pour l’arrondissement : je veux que les gens y soient scolarisés, logé, diverti et heureux.»