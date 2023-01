Rare exposition de jouets (très) anciens à Montréal

Photo: Gracieuseté, Marlène Lemieux et Stéphane Corriveau

Plusieurs jouets présentés dans l'exposition sont vieux de plus de cents et proviennent d'aussi loin que d'Allemagne.

Une collection de jouets anciens, dont certains datent de 1800, est actuellement exposée au Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval ainsi qu’à la Maison Pierre-Chartrand, à Rivière-des-Prairies (RDP). Appartenant aux collectionneurs Marlène Lemieux et Stéphane Corriveau, une quarantaine de jouets est présentée jusqu’au 9 janvier à Dorval et jusqu’au 29 janvier, à RDP.

«C’est jusqu’à ce jour une des rares expositions de jouets anciens à contenir autant d’artéfacts de cette qualité et aussi historiques. Vous n’aurez probablement pas la chance de revoir ce genre de pièces de notre histoire dans votre vie. Ça vaut vraiment le détour et jusqu’à maintenant, ça attire énormément de monde», affirme Marlène Lemieux au sujet des expositions.

Deux jeunes regardent les jouets qui étaient utilisés par les enfants il y a de cela bien longtemps. Caption: Gracieuseté, Marlène Lemieux et Stéphane Corriveau

Un intérêt muséal

Il s’agit de leur première exposition officielle, et le couple collectionneur espère pouvoir réveiller l’intérêt du public et des diverses institutions culturelles ou patrimoniales envers leurs pièces uniques. « Nous souhaitons faire grandir ce projet qui, espère-t-on dans un proche avenir, fasse la tournée des Maisons de la Culture, des Musées, des bibliothèques et des écoles.»

Une portion des jouets anciens de Marlène Lemieux et Stéphane Corriveau est également présentée à Sherbrooke jusqu’au 9 janvier et était dans les vitrines de la Maison de la culture de Mercier jusqu’au 18 décembre.