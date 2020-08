Des animations surprises sur la Promenade Masson

Pour égayer l’artère commerciale cet été, la Promenade Masson réserve quelques surprises aux résidents du quartier. Des animations auront ainsi lieu tous les samedis en août et en septembre.

Sur le même modèle que la rue Ontario, la Promenade Masson prépare en effet des animations surprises qui auront lieu du 15 août au 26 septembre.

Au cours des prochaines semaines, les résidents du quartier pourront croiser sur l’artère des mascottes, marionnettes, échassiers et autres musiciens.

Parmi eux, on compte notamment la chorale Singin’ Rendez-vous, les marionnettes habitées d’Imagicario ou encore des mascottes des personnages Elsa et Olaf.

«La Promenade Masson est une artère commerciale, mais aussi familiale et résidentielle. Avec ces animations, on veut apporter de la vie et faire sourire», explique Kheir Djaghri, directeur de la Société de développement commercial (SDC) de la Promenade Masson.

Les foires commerciales et le ciné en plein air ayant été annulés, la SDC tient à faire vibrer malgré tout l’artère pour qu’elle reste dynamique et vivante.

«Il y a certains projets qui ont dû être repoussés à 2021, comme par exemple le Marché des produits du terroir, mais cela nous a poussé à imaginer d’autres activités pour animer la rue», souligne M. Djaghri.

Respecter la distanciation

Afin de respecter les règles de la Santé publique, les artistes et animateurs performeront en mode déambulatoire sur la Promenade Masson. Les troupes ou groupes d’artistes devront aussi s’adapter en réduisant leur effectif à deux personnes au maximum.

«Comme la rue n’est pas piétonne, ils seront sur les trottoirs. On ne pouvait pas avoir plus de deux personnes pour des raison de sécurité sanitaire, précise le directeur de la SDC. Je vois plus ça comme des rencontres avec des personnages surprises.»

Pour éviter les attroupements, l’heure et l’emplacement des animations ne seront d’ailleurs pas dévoilés.