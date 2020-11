Le parc Rosemont vers une métamorphose verte en 2021

Le parc Rosemont, qui compte peu d’arbres et un mobilier urbain usé, sera complètement transformé. Le nouveau parc plus boisé promet d’être à la fois un espace de jeu et de détente.

Le parc situé aux abords de la rue d’Iberville entre les rues Jourdain et Dandurand connaîtra une importante transformation dès l’été 2021. L’objectif affiché par l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie est d’en faire un parc de quartier convivial et vert.

«Alors que de nombreux parcs montrent des signes d’usure et que les budgets sont limités, nous avons priorisé la rénovation du parc Rosemont. Des centaines de nouveaux résidents sont arrivés dans ce secteur et nous savons pertinemment qu’un parc de quartier a un rôle primordial à jouer au sein d’une communauté», a expliqué Christine Gosselin, conseillère de ville du district du Vieux Rosemont, lors de la présentation virtuelle du projet.

Le parc rénové comprendra une partie plus urbaine autour du chalet à l’ouest et une partie boisée et ombragée à l’ouest.

Au centre, une «clairière» offrira de nombreuses options de jeu pour les enfants de tous âges. Cette aire de jeu qui rappelle le concept de l’Île aux volcans aura pour objectif de favoriser la découverte et la motricité des enfants.

Du mobilier urbain sera installé dans toute la moitié ouest du parc et des sentiers traverseront la partie boisée à l’est. Ses sentiers pourront d’ailleurs servir comme sentier de raquette en hiver.

Création d’un «corridor vert»

En plus de ce projet de rénovation, l’arrondissement prévoit de créer un corridor vert pour relier le parc Rosemont avec le parc du Pélican situé plus au sud.

En collaboration avec Nature Québec, l’arrondissement travaillera à verdir la ruelle située en arrière de la 1ère avenue entre les rues Dandurand et Masson. Cette ruelle pourrait ainsi devenir un passage plus sécuritaire et plus vert pour se rendre d’un parc à l’autre.

Les deux projets devraient être terminés à la fin de l’automne 2021.