Le FAR revient avec une programmation pleine de surprises

Le Festival des arts de ruelle (FAR) revient cette année pour une cinquième édition du 12 août au 12 septembre. Pour la première fois, il se déroulera sur huit arrondissements et à la télévision.

Créé en 2017 dans la ruelle de l’école Saint-Ambroise, le FAR est un festival de spectacles vivant au sein des ruelles de Rosemont–La Petite-Patrie. «Les ruelles c’est vraiment invitant, chaleureux et accessible. On veut amener la culture chez les gens», explique Léa Philippe, directrice générale du FAR.

Durant un mois, le FAR proposera quatorze spectacles déambulatoires, comme des parades ou des performances sur le toit d’un bus. Ils se dérouleront entre 17h et 19h.

Du 10 au 12 septembre, le festival se conclura par trois journées pleines de prestations surprises.

Cette année, 215 artistes de toutes les disciplines artistiques se succèderont pour 17 spectacles sur un mois. Parmi les têtes d’affiches, il y aura Clay and Friends, Matéo, Thierry Larose ou encore La Bronze.

Pour la première fois, des représentations seront également données dans sept autres arrondissements de la ville. Les lieux sont encore tenus secrets. «Alors ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et peut-être que vous verrez un spectacle dans votre ruelle», invite la directrice.

Une programmation surprise pour s’adapter à la pandémie

Afin d’éviter de trop grands rassemblements, les organisateurs annonceront les lieux de présentation seulement quelques heures avant, sur leurs réseaux sociaux.

De plus, la programmation sera axée sur des prestations éphémères et mobiles qui respecteront la distanciation sociale. «On a dû s’adapter d’où le mode surprise des évènements. On veut vraiment être responsable concernant les mesures sanitaires pour une reprise pérenne de la culture», déclare Mme Philippe.

Autre nouveauté liée à la pandémie, tous les spectacles seront diffusés en direct sur la chaine MAtv.

«Comme l’intérêt était grandissant, on s’est donné l’objectif d’aller rejoindre plus de citoyens montréalais. On reste fidèle à nos valeurs, on veut assurer une découvrabilité de toutes nos disciplines», ajoute Léa Philippe.

Programmation détaillée

La programmation est disponible sur le site du FAR à festivalfar.com.