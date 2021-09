Opérations policières importantes dans Rosemont, Le Plateau et Villeray

Deux opérations menées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) les 8 et 23 septembre derniers dans Rosemont–La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ont permis de saisir cinq armes à feu en plus d’une quantité impressionnante de drogue et d’argent liquide.

Dans la première saisie, menée dans Rosemont–La Petite-Patrie et Le Plateau-Mont-Royal le 8 septembre, les policiers du SPVM ont mis la main sur plus de 130 000 $ en cocaïne, crack, haschich, GHB et speed. Ils ont également saisi deux revolvers, un pistolet semi-automatique et des munitions, ainsi que 35 000 $ en argent liquide. Les suspects appréhendés, âgés de 43 ans et de 40 ans, sont connus des policiers du quartier et font face à des accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants et de possession d’armes prohibées.

La deuxième opération, qui a eu lieu dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, a mené à la saisie d’un revolver et d’un pistolet semi-automatique chargés ainsi qu’à l’arrestation de deux suspects âgés de 18 ans, d’un homme âgé de 21 ans et d’un mineur. Ils font face à 24 chefs d’accusation, dont la possession et l’entreposage d’armes prohibées, et le bris de conditions et d’ordonnance d’interdiction.