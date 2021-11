En collaboration avec neuf maisons d’éditions québécoises, dont La courte échelle, Les 400 coups et La Pastèque, la boîte La puce à l’oreille lance À l’écoute, une nouvelle série de balados documentaires pour enfants. Le projet s’adresse aux jeunes âgés de 6 à 10 ans. Il a été conçu en lien avec des albums jeunesse publiés par les maisons d’édition partenaires.

Le contenu du balado, décliné en une quarantaine d’épisodes, offrira un complément original à la lecture des albums. Il aborde des sujets comme l’histoire du théâtre pour enfants, l’anxiété, les dragons ou la biodiversité. En plus de miser sur un ton humoristique, À l’écoute vise à aiguiser le sens de la curiosité des enfants et à leur faire apprendre davantage sur une panoplie de thèmes.

Le balado pour enfants a aussi comme but de faire rayonner la francophonie et de «répondre à des enjeux pédagogiques autour de la lecture, de la francisation et de l’alphabétisation».

Le lancement d’À l’oreille aura lieu le 13 novembre prochain, à l’occasion du Salon du livre de Montréal. 21 épisodes seront d’ores et déjà disponibles sur le site de La puce à l’oreille et sur les plateformes de diffusion.

La Puce à l’oreille travaille à «la démocratisation de l’audio narratif jeunesse via des ateliers, événements, formations et développement d’avenues novatrices de diffusion».