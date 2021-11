Travailleuse de la santé le jour, auteure à temps perdu

Darianne Charron est technologue en échographie à l’Institut de cardiologie de Montréal depuis un an et demi. En parallèle, elle s’est lancée depuis peu dans une nouvelle aventure: en collaboration avec sa sœur Gabrielle, elle a fait paraître en mai dernier son premier roman, Sacrifices.

«Sacrifices, c’est l’histoire d’Ellie Brown, une jeune adulte tourmentée par des cauchemars, raconte Darianne Charron. Alors qu’elle est en vacances chez sa mère, il commence à y avoir des meurtres et des disparitions de jeunes filles dans la ville. Un soir, elle se réveille à côté du corps d’un homme et ils sont tous les deux ensanglantés. C’est à partir de là que l’histoire déboule.»

L’idée de la trame narrative du roman est venue aux jeunes femmes à la suite d’un cauchemar de Gabrielle, qui est étudiante en études littéraires à l’UQAM. En tout et pour tout, l’écriture du manuscrit du roman a pris six ans aux deux sœurs. «On écrivait à temps perdu entre les études, le travail et nos vies personnelles. Quand nous avons commencé, ma sœur avait 15 ans et moi, 20 ans», se souvient Darianne.

Celle-ci explique d’ailleurs qu’écrire avec sa sœur n’a pas représenté un défi. «Nous sommes vraiment fusionnelles. On a cinq ans de différence, mais on pourrait être jumelles», explique-t-elle. L’auteure ajoute que pour le bien de la cause, elles ont réussi à développer au cours de l’écriture de leur roman un style d’écriture semblable. Cela leur a donc permis d’écrire à des moments où elles étaient séparées.

Deux emplois bien distincts

Même si elle concède que concilier ses deux passions peut parfois être difficile, Darianne Charron explique qu’elle a réussi à intégrer les deux activités dans son horaire. «Ce que je fais, c’est que j’arrive tous les jours plus tôt au travail. J’arrive à la cafétéria, je déjeune, je m’installe avec mon iPad et j’écris mon roman, raconte-t-elle. Je le fais aussi parfois sur l’heure du midi. C’est sûr que c’est une charge de travail supplémentaire, mais ça en vaut la peine, c’est ma passion.»

Mme Charron n’envisage toutefois pas de délaisser sa carrière en santé au profit de l’écriture éventuellement. Si elle souligne qu’il peut être difficile de vivre de cette passion compte tenu du marché québécois, elle affirme qu’elle apprécie aussi beaucoup son travail.

Elle mentionne d’ailleurs que certaines facettes de ses deux occupations sont transversales. «Comme je travaille avec les mots, j’ai peut-être plus de facilité à expliquer ou simplifier certaines choses ou termes médicaux aux patients», avance-t-elle.

Sacrifices, publié chez la maison d’édition Bayard, est d’ores et déjà offert en librairie. Les sœurs Charron travaillent d’ailleurs déjà à l’écriture d’un deuxième tome.