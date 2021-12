Séance du conseil d’arrondissement le 6 décembre

Le conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie se réunira à nouveau à 19h le 6 décembre. Contrairement à la séance du 24 novembre dernier, la prochaine rencontre aura lieu à la fois en personne, à la mairie d’arrondissement et avec un nombre limité de participants, et en ligne. Pour assister à la rencontre, il n’est pas nécessaire de réserver sa place. Celles-ci seront cependant attribuées sur la base du premier arrivé, premier servi. Lorsque la capacité maximale de la salle aura été atteinte, il ne sera plus possible d’y entrer. La séance sera également diffusée sur le site du conseil d’arrondissement et en différé sur YouTube.

Il est encore possible de soumettre des requêtes, et ce, jusqu’à 15 minutes avant le début de la séance.

Les séances publiques du conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie ont lieu une fois par mois.