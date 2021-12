Retour à un temps des Fêtes plus traditionnel pour les Compagnons de Montréal

Après avoir eu droit à des Fêtes célébrées en comité plutôt réduit l’an dernier, les Compagnons de Montréal visent un Noël plus rassembleur cette année. L’organisme, qui a pour mission de favoriser la promotion et l’autonomisation des adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, organisera notamment un repas de Noël, une animation, un bingo et un marché de Noël cette année. Dans celui-ci, il sera possible de se procurer des objets fabriqués par les usagers des Compagnons de Montréal.

«L’année dernière, on a seulement eu l’occasion de faire une petite fête de Noël avec les résidents qui vivent ici. Les autres personnes ne vivant pas sur place n’ont pas eu l’occasion de participer, explique la directrice des opérations de l’organisme de Rosemont, Céline Lobet.

«Les moments festifs de l’année sont toujours très attendus par les participants. L’année dernière, on était vraiment contraints à avoir de tout petits groupes. En tant que ressource intermédiaire, on est un peu soumis aux mêmes règles que dans les CHSLD. On était vraiment dans des effectifs très restreints, même si on avait des résidents dont il s’agissait du milieu de vie, ajoute Mme Lobet.

Si certains des différents événements sont divisés entre les différents services du centre, ils pourront toutefois réunir un peu plus de monde. Les Compagnons de Montréal ont toutefois préféré organiser un Noël en deux temps afin d’éviter qu’il y ait de trop gros rassemblements. Mme Lobet précise toutefois que l’organisme mise sur une grande salle permettant de respecter une distanciation physique entre les participants afin qu’ils puissent «partager un moment festif». La directrice des opérations se réjouit donc des célébrations à venir, puisqu’elles pourront permettre aux usagers et au personnel de «changer un peu d’air».

Les Compagnons de Montréal, bien ancrés dans la communauté

Les Compagnons de Montréal existent depuis 1960 et leur mission était au départ de «venir en aide aux orphelins du Québec à leur sortie des institutions psychiatriques». Dans les années 1990, l’organisme décide de s’orienter ses services vers les adultes vivant avec une déficience intellectuelle et fait l’acquisition de ses locaux situés sur la rue Saint-Zotique.

Les Compagnons de Montréal proposent aujourd’hui un service d’hébergement pouvant accueillir une trentaine de personnes, un service d’intégration visant à «soutenir le désir des résidents de devenir acteurs dans la communauté en développant leurs habiletés et en favorisant leur développement» et un pôle santé. Ils organisent également des activités sociocommunautaires en plus d’offrir un service d’intégration professionnelle.