Que faire durant la relâche dans Rosemont?

Durant la semaine de relâche qui se tiendra du 26 février au 6 mars prochain, les activités ne manqueront pas dans Rosemont–La Petite-Patrie.

Le 1er mars de 13h à 16h aura lieu la journée «Relâche ton fou dans l’Est». Pour l’occasion, des jeux géants seront déployés et des clowns amuseront les enfants. L’organisme GUEPE tiendra aussi un kiosque de sensibilisation à l’environnement et à la faune de Montréal.

Les sportifs y trouveront aussi leur compte, alors que de nombreuses activités extérieures et intérieures seront organisées. Il sera possible d’aller glisser dans les corridors de glisse aménagés dans les parcs du Père-Marquette, Joseph-Paré, Lafond, et du Pélican et de nombreuses patinoires seront ouvertes. Plusieurs parcs prêtent également de l’équipement de plein air gratuitement. Des sentiers de randonnée hivernale sont aussi accessibles au parc Maisonneuve et sur le Réseau-Vert, le long de la voie ferrée.

À l’intérieur, il sera possible d’aller patiner aux arénas Étienne-Desmarteau et Père-Marquette. La piscine Saint-Denis proposera aussi des plages de bains libres additionnelles.

Les amateurs de culture ne seront pas en reste, puisque le Festival International du Film pour Enfants de Montréal se tiendra du 26 février au 6 mars 2022. Au programme, une centaine de films présentés en salle et en ligne.