Notre journaliste est allée à la rencontre des Rosepatriens, (les résidents de Rosemont–La Petite-Patrie), pour connaître leurs coups de cœur dans leur arrondissement.

Roger Levesque. Crédit: Hélène Shafff

Roger Lévesque, Rosepatrien

«Je suis né à Rosemont, alors c’était logique pour moi de rester dans le quartier. Nous avons gardé la maison familiale, et avec les nombreuses écoles, nos enfants ont pu grandir ici aussi. J’aime Rosemont pour sa beauté, sa verdure, la proximité de ses habitants et la vie de quartier autour de la rue Beaubien. En plus, c’est un arrondissement centralisé, on a accès à tous les transports en commun ainsi qu’aux autoroutes.»

Nicole Utulinde. Crédit: Hélène Schaff

Nicole Utulinde

«J’ai emménagé dans le quartier à l’été passé. Je trouve le quartier très joli, avec ses parcs, ses fleurs, sa verdure. À Rosemont, tu as accès à tout à pied, pas besoin de voiture. Et puis, on trouve tout à Rosemont: pleins de bons restaurants, des pâtisseries, et tu peux même acheter ton alcool à la SAQ! Mes spots préférés: le parc Molson, La Brassée pour son café et sa musique, et le resto de burgers La Boulette.»

Morgane. Crédit: Hélène Schaff

Morgane

«Je m’installe dans quelques jours sur la 9e avenue. Je viens de France, alors je voulais habiter dans un quartier typique montréalais! Avec ses plex et ses escaliers extérieurs, Rosemont nous a plu. J’aime aussi beaucoup la ruelle verte en arrière de chez nous. Certes, on est un peu loin du métro, mais on a été capable de trouver un loyer un peu plus abordable qu’ailleurs.»

Lara Gonzalez. Crédit: Hélène Schaff

Lara Gonzalez et sa fille Victoria, deux Rosepatriennes

«J’ai vécu à Rosemont toute ma vie. J’aime son côté vivant et familial. En été, il y a des activités pour les enfants: cet été, on parle d’un enclos d’animaux sur Dandurand. On trouve souvent de l’animation sur la rue [Masson]: des chanteurs, des acrobates, il y a toujours quelque chose! Avec ma fille, quand on n’est pas dans un parc, on aime aussi se balader dans les rues du quartier, je lui montre les fleurs et les légumes dans les jardins.»

Jean-Pierre Goyette. Crédit Hélène Schaff

Jean-Pierre Goyette

«Rosemont, c’est un petit village, on trouve tout sur place, je ne vais pas à d’autres places dans Montréal! Moi, je voyage à vélo, on est chanceux avec toutes les pistes cyclables… Le vélo, c’est la manière la plus zen de voyager à Montréal! Mes endroits préférés à Rosemont: le parc Maisonneuve et le Jardin botanique sont vraiment superbes, le parc Molson, les rues Masson, Bélanger, et Beaubien pour leurs commerces et petits restos.»

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.