Rosemont-La Petite-Patrie se dote d’un nouveau complexe aquatique

L’Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie profite du début de la période estivale pour inaugurer son tout nouveau complexe aquatique, dans une cérémonie ayant accueilli une vingtaine de représentants de la Ville de Montréal et de l’Arrondissement.

D’ores et déjà ouvert au public, le nouveau complexe est d’une capacité de 400 personnes. Il compte deux bassins de 25 mètres de longueur, et offre près de 75 heures de bains libres par semaine.

Des panneaux acoustiques sont disposés dans tout l’espace afin d’éviter le côté assourdissant que peuvent avoir les piscines remplies. Trois salles multi-usages climatisées sont également utilisables à l’étage, pour la pratique d’activités physiques et culturelles.

«Le temps est venu de donner aux résidents du quartier une installation sportive de qualité. Nous inaugurons aujourd’hui un complexe moderne, sain et performant, tant en matière d’environnement que de santé», s’est réjouie Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs, des sports et des loisirs à la Ville de Montréal.

«L’ouverture tant attendue du complexe aquatique de Rosemont est une excellente nouvelle pour la population de l’arrondissement, et vient répondre à un criant besoin d’installations sportives intérieures de qualité dans l’est de Montréal, a quant à lui souligné le maire de l’arrondissement, François Limoges. Nous remercions l’appui majeur de la Ville de Montréal dans ce projet. Cette installation représente un gain important qui contribuera à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Rosemont–La Petite-Patrie.»

Les représentants de la Ville de Montréal réunis pour l’événement.

Un bâtiment écologique et inclusif

Le complexe aquatique a mis un point d’honneur à être le plus inclusif possible, avec notamment un vestiaire universel permettant une meilleure accessibilité de sa clientèle et une facilité d’organisation lors de déplacements en famille.

Les vestiaires sont également adaptés aux personnes handicapées, que ça soit par des casiers adaptés, un tuyau de nettoyage des roues à l’entrée du vestiaire ou encore un ascenseur et des rampes d’accès pour les gradins et l’accès au bassin principal.

L’aspect écologique n’est pas non plus en reste. La luminosité naturelle y est omniprésente et la conception du bâtiment permet d’économiser l’eau et de profiter d’une énergie propre et renouvelable grâce à la présence d’une chambre de géothermie, qui permet également de chauffer les deux bassins.

La Ville vise d’ailleurs la certification LEED. Or pour ce projet, une reconnaissance internationale pour les bâtiments écoresponsables.

Le complexe est ouvert pour la baignade libre tous les jours de l’été, de 15h à 22h en semaine et de 15h à 17h la fin de semaine.