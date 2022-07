La Cité médicale Angus fait son apparition à Rosemont

La nouvelle Cité Médicale Angus dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a été inaugurée le 13 juin. Situé en plein cœur de l’écoquartier du Technopole Angus, elle s’intègre au développement environnant et à son style urbain axé sur le développement durable.

La Cité médicale est à la fine pointe de la technologie et se veut une adresse incontournable pour les soins et les services en santé. Elle compte entre autres une clinique maxillo-faciale, une clinique d’audiologie et d’ORL, une pharmacie, une clinique dentaire… et même une microbrasserie!

«C’est un complexe d’envergure qui compte quatre étages, ainsi que trois étages de stationnement intérieur souterrain, pour une superficie totale de 175 000 pieds carrés dédiée notamment à la santé», précise Rachel Des Lauriers, ingénieure et chargée de projet chez HUOTCO Immobilier.

Le projet a représenté un investissement de plus de 30 M$.