Un nouveau parc à Rosemont d’ici la fin de l’été

Les travaux pour le futur parc Annie-Montgomery vont bon train et devraient aboutir d’ici la fin de l’été 2022.

Situé sur un ancien terrain vacant de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, à l’intersection des rues Rachel Est et Marcel-Pépin, ce nouveau parc offrira un espace vert supplémentaire accueillant et accessible aux résidents du secteur.

Le futur parc sera recouvert d’une abondante végétation, d’équipements accessibles universellement, d’espaces de rencontres et de jeux libres. Il contiendra également des illustrations de l’histoire du site au travers de différents dispositifs d’interprétation.

L’aménagement et la vision de ce parc, qui s’inscrit dans le Plan de transition écologique de l’arrondissement, proviennent d’une démarche de participation citoyenne.

Notons que le parc Rosemont est lui aussi actuellement en travaux. Une place et une clairière y seront aménagées. À terme, le parc comprendra de nouvelles aires de jeux, des jets d’eau, une mini butte de glissade et une aire de pique-nique. Pour récupérer les eaux de pluie, un concept de jardin de pluie et de rivière sèche sera également mis en place.

Les deux parcs devraient être opérationnels pour le début de l’automne.