Des policiers pris pour cible dans Rosemont-La-Petite-Patrie

Un homme armé de 48 ans, en crise, a pris ce matin des policiers pour cible dans Rosemont-La-Petite-Patrie. Il n’y a eu aucun blessé. Vers 6 h 40, les policiers ont répondu à un appel pour un homme en crise dans une maison unifamiliale de la rue Saint-Zotique, près de la 25e avenue.

Dès l’arrivée des policiers, l’homme a fait feu en leur direction. Les agents ont réussi à le maîtriser, selon la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Véronique Dubuc.

Une personne âgée, une femme de 71 ans, membre de la famille, se trouvait à l’intérieur de la maison lors de l’incident. Le suspect a un casier criminel pour diverses infractions. Il a été conduit dans un centre de détention et sera rencontré par les enquêteurs. Un périmètre est érigé pour protéger la scène et la rue Saint-Zotique est fermée entre la 25e et la 26e avenue actuellement.