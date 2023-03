Rosemont lance un programme de reconnaissance citoyenne

L’Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie lance un nouveau programme de reconnaissance citoyenne. Deux fois par an, dans le cadre d’une cérémonie, l’Arrondissement rendra ainsi hommage à des personnes d’exception dont la candidature aura été proposée par la communauté.

La population, les organismes, les institutions et la communauté d’affaires peuvent soumettre des candidatures en remplissant le formulaire en ligne. Les candidatures reçues seront analysées par un comité de sélection composé de deux membres du conseil d’arrondissement, de la direction de l’arrondissement et d’une personne impliquée dans le milieu rosepatrien.

«Je lance aujourd’hui l’appel aux Rosepatriennes et Rosepatriens: faites-nous connaître ces collègues, ces voisines et voisins qui vous inspirent et vous rendent fières et fiers de votre communauté», lance le maire de l’arrondissement François Limoges, par voie de communiqué.

Pour être admissible la personne devra soit être née dans l’arrondissement, soit y résider ou y exercer son activité depuis cinq ans. Chaque candidature devra également être appuyée par au moins une autre personne pour être recevable.

Le comité de sélection analysera les candidatures reçues au cours du mois de mai, en prévision d’une toute première cérémonie hommage qui se déroulera en amont de l’assemblée du conseil d’arrondissement du 5 juin.