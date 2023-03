Deux commerces d’esthétique cambriolés à Rosemont–La Petite-Patrie

Deux commerces de soins esthétiques et d’accessoires capillaires de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie ont été victimes de vol et de vandalisme dimanche dernier. Si l’équivalent de moins de 500$ a été dérobé chez Dolly Beauty, situé sur la rue Bélanger, le commerce DL Body de la rue Beaubien a eu moins de chance; la valeur des machines de soins esthétiques qui lui ont été volés s’élève à environ 104 000$.

Trois mois après l’ouverture de son bar de soins esthétiques, Ashley Pierre, gérante de DL Body, voit ainsi son rêve anéanti en une nuit. Dimanche matin, vers 10h, alors que le commerce était fermé, le propriétaire du local qui l’abrite a appelé la jeune femme de 27 ans après avoir remarqué des débris de verre provenant de la porte d’entrée brisée ainsi que divers papiers sur le trottoir. Quelques minutes plus tard, ensemble, ils se sont rendus sur les lieux du délit, accompagnés de la police.

Une fois sur place, Ashley a découvert l’horreur; l’intérieur de son local avait été vidé. Elle a alors crié, se rappelle-t-elle, encore secouée.

Ça me coûte 10 000$ par mois pour rouler ma business. Je ne peux pas ouvrir mon salon, je n’ai plus rien! Ashley Pierre, gérante du bar de soins esthétiques DL Body

Des pertes de 104 000$

Après avoir travaillé pendant quatre ans pour pouvoir réaliser son rêve et lancer son entreprise, Ashley a déboursé 65 000$ de sa poche en travaux de rénovation. Aujourd’hui, sa machine B-Shape T.M.C, qui sert à faire des électro stimulations musculaires et qui lui a coûté 91 000$, n’est plus là. Ses appareils de body lifting et de lipocavitation ont eux aussi disparus. La propriétaire estime la perte accumulée à 104 000$.

Sa cousine du même âge, Chelsea Pierre, est aussi pénalisée par la fermeture du salon, elle qui y vendait ses produits de soins végétaliens.

Dépouillée de ses machines, la jeune entrepreneure se retrouve désormais avec son loyer commercial à payer, en plus de ses charges fixes. Incapable d’offrir ses soins sans son matériel, Ashley a contacté ses clients pour annuler les rendez-vous et rembourser les soins prépayés.

Images des dégâts constatés par Ashley Pierre, gérante de DL Body Photo: Gracieuseté, Ashley Pierre

DL Body, le salon d’Ashley Pierre, avant le pillage

Cet événement tombe mal pour la jeune entrepreneure, qui venait de commencer à s’octroyer deux jours de congés par semaine, les dimanches et lundis. «Ça allait beaucoup mieux pour moi au salon», dit-elle, après avoir eu son premier mois payant en février.

La caisse était heureusement vide au moment du vol, raconte Ashley, qui se dit touchée du soutien qu’elle reçoit de ses proches et de sa clientèle depuis qu’elle a annoncé son malheur.

La porte d’entrée du magasin a par ailleurs été réparée lundi, et Ashley attend avec impatience le retour de son assureur pour espérer reprendre rapidement les opérations.

Des dégâts légers

À l’ouest de l’arrondissement, Dolly Beauty, un magasin d’accessoires capillaires, a lui aussi été cambriolé dans la nuit du 11 au 12 mars.

Le commerce étant également fermé le dimanche, la gérante Kyana Esnoul a reçu une alerte sur son téléphone vers 8h du matin, mais n’y a pas prêté attention et a profité de sa journée de repos. Mais sa grâce matinée a été interrompue lorsque son partenaire l’a réveillée, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) venant tout juste de l’appeler pour lui annoncer que leur commerce avait été vandalisé.

Le couple qui habite sur la Rive-Nord s’est rendu au Dolly Beauty vers 14h. C’est avec soulagement qu’il a constaté que les dégâts étaient minimes, les voleurs n’ayant entre autres pas touché à l’inventaire d’extensions capillaires récemment reçu et qui vaut une petite fortune.

La femme d’affaires de 23 ans à la tête de plusieurs commerces se trouve chanceuse. Comme Ashley, elle a aussi reçu beaucoup de soutien de sa clientèle et de ses amis après avoir publié une vidéo des dégâts sur Instagram.

Heureusement, ils n’ont pas rempli les sacs poubelles avec nos affaires! Kyana Esnoul, gérante de Dolly Beauty

Le bilan du butin est d’un maximum de 500$, raconte Kyana. Une tablette intelligente, un stock de savon artisanal et 100$ en argent comptant ont disparu. Le jour même, la porte a été réparée et lundi, elle a pu rouvrir son magasin.

Les deux jeunes gérantes des commerces attendent les images vidéo pour discuter des prochaines étapes avec le SPVM, qui enquête actuellement sur les deux méfaits.

Dolly Beauty avant les dégâts