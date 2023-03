Attaque mortelle dans Rosemont: des citoyens ébranlés et craintifs

Encore sous le choc après la mort suspecte de trois personnes, des citoyens rosemontois sont traumatisés. Une partie d’entre eux constatent une dégradation du climat, qui est de moins en moins sécuritaire dans le secteur.

Les témoins qui ont assisté aux événements sont très ébranlés, rapporte le porte-parole du SPVM, Julien Lévesque. Un suspect, décrit comme un homme aux cheveux bruns, était une personne calme et qui saluait ses voisins, selon Rolando, qui habite à côté de chez le suspect.

Le niveau de violence dans le quartier est vraiment rendu élevé, rapporte Diane, qui réside dans le secteur depuis neuf ans. Même son de cloche du côté d’Aimee, mère de famille, qui note une baisse de la sécurité dans le secteur et dit que ce potentiel triple meurtre lui fait peur.

Elle constate que le quartier était calme il y a dix ans, lors de son arrivée, mais que depuis quelques années, «c’est moins sécure». Depuis la tentative d’homicide à quelques pas du lieu de l’attaque, Aimee a arrêté de laisser ses enfants aller dehors par eux-mêmes.

Même si ce potentiel triple meurtre est «traumatisant» pour Alex, il relativise. «Je ne me sens ni en danger ni en sécurité, je suis neutre», déclare cet homme qui vit à Rosemont depuis un peu plus d’un an.

«En allant au dépanneur, je traversais la rue et je me suis fait klaxonner, c’est de la violence, pas du niveau d’un meurtre, mais c’est de la violence», raconte de son côté Diane. Elle trouve que le monde va mal, et que les humains tendent à être terriblement méchants».

«C’est triste, il est nécessaire de savoir la raison de ces actes», pense Tony, une personne venue en auto par curiosité.