Mobilisation pour du logement social dans l’ancien centre administratif du CSSDM

Le Comité logement Rosemont (CLR) a tenu une assemblée publique le 11 avril dernier pour réitérer sa volonté de voir l’ancien centre administratif du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) être converti en logements sociaux ou être utilisé à d’autres fins communautaires. Le terrain, situé au 3737, rue Sherbrooke Est, n’est pratiquement plus utilisé et devrait être mis en vente prochainement.

«On avait à la base ciblé trois ou quatre terrains dans Rosemont pour les convertir en logements sociaux et autres usages collectifs, et dans les quatre terrains ciblés, celui du CSSDM au 3737, rue Sherbrooke est celui qui allait être libre le plus rapidement, explique l’organisateur pour le CLR, Jean-Claude Laporte. Nous pensons que ce terrain ne doit pas tomber entre les mains d’intérêts privés et c’est pour cela qu’on demande du logement social pour aider la population de Rosemont à se loger.»

Pour la communauté

Dans Rosemont–La Petite-Patrie seulement, plus de 1800 ménages sont en attente d’une place dans un HLM. Le CLR dispose aussi d’une liste de 1000 ménages de l’arrondissement à la recherche d’une place dans une coopérative ou dans un organisme à but non lucratif en habitation.

C’est dans ce contexte que le CLR est impliqué dans ce dossier depuis 2019. En plus de discussions avec le conseil d’administration du CSSDM et auprès du conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, le CLR a déjà fait des démarches auprès de l’École de design de l’UQAM, lui ayant demandé de lui fournir des maquettes illustrant comment un projet de logement social et communautaire pourrait se matérialiser.

«Ce qu’on peut retenir de la rencontre du 11 avril, c’est que toutes les personnes qui se sont exprimées étaient d’accord avec l’utilisation du site comme présenté sur les maquettes et les images en 2D, misant sur le logement social et le communautaire, dit Jean-Claude Laporte. Cependant, il demeure possible que le site soit employé à d’autres fins, et si le site est réutilisé à des fins communautaires ou éducatives par exemple, le CLR soutiendra le projet puisque nous portons cette vision communautaire.»

Une des maquettes produites par une étudiante de l’École de design de l’UQAM représentant un modèle d’un développement de logements sociaux au 3737, rue Sherbrooke Est. Photo: Gracieuseté, Comité logement Rosemont

Une école à la place?

Le CSSDM est déjà en réflexion pour déménager l’École des métiers des Faubourgs-de-Montréal au 3737, rue Sherbrooke Est. Lors d’une discussion avec le CLR en février 2022, le conseil d’administration du CSSDM aurait dit avoir une préférence pour le maintien d’activités scolaires dans son ancien siège social, ce qui n’est pas incompatible avec du logement social.

«On ne s’opposera pas si l’École déménage à cet endroit puisque le site demeurera au service de la collectivité. Par contre, la question se pose: si elle déménage dans l’ancien centre, est-ce qu’elle va prendre l’ensemble du bâtiment ou non? Sinon, est-ce qu’il serait possible de convertir une partie du bâtiment en logements sociaux ou en des locaux communautaires voisins de l’école? Ces informations vont influencer nos directions pour la suite», indique M. Laporte.

La décision sera prise après des discussions entre la Société québécoise des infrastructures, le Conseil du trésor et le ministère de l’Éducation. L’organisateur pour le CLR précise que le CSSDM devrait leur soumettre une réponse d’ici l’automne 2023 quant à l’avenir du terrain.

«La Ville pourrait acquérir le terrain avec son droit de préemption, pour ensuite le mettre à l’abri des spéculations foncières, ce qui faciliterait notre démarche. Si la Ville l’achète, on aura le temps voulu pour faire bien les choses. Peu importe comment se termine ce dossier, il faut que le gouvernement provincial fasse un meilleur travail pour mieux répondre aux besoins des locataires les plus démunis», estime M. Laporte.