Des citoyens de Rosemont redoutent des arbres dangereux

Des citoyens de Rosemont ont signalé sur les réseaux sociaux la présence d’arbres instables touchant des fils électriques ou bloquant des terrains de jeux pour enfants dans l’arrondissement, résultats encore visibles de la tempête de verglas. Un mois après celle-ci, des Rosemontois s’inquiètent toujours et craignent des accidents.

Le premier mai, une citoyenne de Rosemont a publié une photo d’un arbre incliné représentant un danger pour les passants et interpelle les autorités, quelles qu’elles soient, à intervenir pour éviter de potentiels dégâts. «Voici une branche qui touche un fil électrique et un tronc dangereusement incliné qui surplombe un trottoir… Peut-être [est-ce] 2 bonnes raisons d’intervenir avant une catastrophe, genre panne d’électricité ou décès de piéton?», écrit-elle dans une publication sur Facebook.

Plusieurs citoyens n’ont pas manqué de rappeler sur les réseaux sociaux que des arbres brisés depuis la tempête de verglas sont toujours instables dans leur quartier malgré les nombreux appels au 311, alors que d’autres insistent sur la présence de plusieurs gros arbres toujours écrasés sur des terrains de jeux dans Rosemont, comme l’indiquait également un article du Journal de Montréal.

«J’ai déjà signalé un arbre vraiment dangereux qui est carrément fendu de bord en bord, une cassure droite au cœur de son tronc, ce qui signifie qu’il risque à tout moment de se casser en deux et de tomber d’une part dans la rue et de l’autre, tout droit sur la façade de mon duplex! Il y a un achalandage de va-et-vient piétonnier tout autant que des voitures en quantité, et ce, tous les jours, mais rien n’a encore été fait!», peut-on lire dans l’un des commentaires sous la publication Facebook de l’Arrondissement à propos de son nettoyage printanier. Ce dernier a réagi en se disant désolé de cette situation et invite le citoyen à composer à nouveau le 311.

L’Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a rappelé sur Facebook dernièrement qu’elle poursuivait son nettoyage printanier et qu’elle demandait l’appui de la population pour faciliter le ramassage des branches mortes.