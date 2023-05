Rosemont-La Petite-Patrie veut continuer «d’enraciner la culture du vélo»

Tout roule pour le vélo dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Alors que de plus en plus de résidents font le choix d’enfourcher une bicyclette pour effectuer leurs déplacements, l’arrondissement a lancé samedi son plan d’action Vision vélo 2023-2027, à l’occasion de la Fête du vélo sur la 9e Avenue.

Le premier volet de cette stratégie avait été déployé en 2019. Rosemont reste en selle et maintient son guidon dans la même direction.

«Cette nouvelle feuille de route s’inscrit dans la continuité de la Vision vélo lancée par l’arrondissement en 2019. Le plan d’action 2023-2027, qui se positionne au cœur de la transition écologique et de la démarche locale de planification par quartier, se décline en quatre grandes orientations», détaille l’arrondissement.

Sécurité et convivialité

Rosemont-La Petite-Patrie va ainsi miser sur 15 actions et 50 mesures pour continuer «d’enraciner la culture du vélo au sein de la population».

L’arrondissement souhaite créer «des milieux de vie accessibles et connectés», renforcer l’aspect sécuritaire de la pratique du vélo, mettre à disposition des pistes diversifiées et poursuivre la construction «d’un réseau rassembleur et convivial».

Il prévoit notamment l’ajout de 750 supports à vélos, de dos d’ânes, d’arrêts et de marquage au sol.

La Vision vélo 2023-2027 vise à favoriser les déplacements de proximité et un mode de vie durable L’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

Le maire de l’arrondissement François Limoges constate que la mise sur pied de la Vision vélo en 2019 s’est traduite par de nombreux changements au niveau de la mobilité et de la façon «d’occuper le territoire».

Selon lui, ce «virage majeur» et la hausse du nombre «d’aménagements fiables et sécuritaires, de même que la création du REV (Réseau express vélo), ont convaincu de plus en plus de gens de tenter l’expérience du cyclisme».

En déployant cette deuxième phase du projet, l’arrondissement souhaite que la pratique du vélo «aille encore plus loin».

Champion du vélo urbain

Rosemont-La Petite-Patrie s’est affairé à aménager et reconfiguer près de 50 km de voies cyclables entre 2019 et 2022. Plus de 42 km sont désormais protégés de la circulation.

L’arrondissement trône au classement de la pratique du vélo d’hiver à Montréal, avec 203 388 déplacements enregistrés l’hiver passé.

Le REV Saint-Denis est également l’axe cyclable le plus fréquenté de Montréal, avec une fréquentation mensuelle moyenne de 102 634 passages.

Notons que Rosemont-La Petite-Patrie est aussi le premier arrondissement de la métropole a avoir reçu la certification VÉLOSYMPATHIQUE Or de Vélo Québec.

Plusieurs opérations concernant le réaménagement du réseau cyclable de l’arrondissement – en partenariat avec la Ville de Montréal – seront présentées dans quelques jours.

De nombreuses activités visant à souligner la culture du vélo urbain ainsi que de nouveaux partenariats et évènements seront également organisés. Le programme peut-être consulté ici.