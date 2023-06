L’école Sainte-Bibiane se réunit pour célébrer l’éducation à la paix

La Soirée Remise de Prix Ambassadeurs de Paix à l’école Sainte-Bibiane a été l’occasion pour la communauté scolaire de se rassembler afin de renouveler son engagement pour l’éducation à la paix. Organisée le 16 mai lors de la Journée internationale du vivre ensemble en Paix (JIVEP), elle a rassemblé des élèves de 6e année, des familles, des enseignants, des partenaires de l’Académie et la direction de l’école.

Les invités d’honneur de l’événement étaient le peintre-sculpteur ethnographe André Michel et le médecin spécialiste en santé communautaire Dr Serge Marquis.

Je suis toujours enthousiasmé par la volonté et le courage des jeunes et des enseignants de cette école. Leur engagement ne demande qu’à s’exprimer pour avancer avec amour et intelligence vers un monde meilleur.

Olivier Béraneck, conseiller technique de l’Académie des Ambassadeurs de la Paix.