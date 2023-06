Un «jardin de la mémoire» inauguré au CHSLD Auclair

Un «jardin de la mémoire» a été inauguré le 2 juin dernier au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Auclair, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

«L’idée est venue à la suite de la pandémie, indique la coordinatrice responsable du CHSLD Auclair, Lys-Liee Ineza. Avant la COVID-19, nous avions 160 résidents dans notre CHSLD. Aujourd’hui, nous en avons perdu 29.»

Ce jardin de la mémoire est situé à deux emplacements: un premier à l’intérieur du centre, et un deuxième à l’extérieur. «Nous avons opté pour un aménagement faisable et réaliste. Autour du centre, il y a beaucoup de béton. Un grand jardin n’était donc pas possible. Pour relever ce défi, nous avons relié trois bacs avec de la terre pour créer un demi-cercle où l’on peut déposer des galets, et au milieu de ça, un arbre a été planté», explique Mme Ineza. Cette dernière précise que les résidents du centre ont contribué au choix de la décoration de cet espace commémoratif.

Plaque au Jardin de la mémoire du CHSLD Auclair. Photo: Gracieuseté CHSLD Auclair.

Galets à déposer au Jardin de la mémoire. Photo: Gracieuseté, CHSLD Auclair.

Lys-Liee Ineza, Coordonnatrice responsable du CHSLD Auclair, Jouhayna Zahreddine, Directrice de l’hébergement au CIUSSS NIM, Diane Beaudry, Présidente du Comité des résidents du CHSLD Auclair, et Annick Dallaire, Commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Photo: Gracieuseté, CHSLD Auclair.

Le CHSLD Auclair est le septième centre d’hébergement et de soins de longue durée à Montréal à accueillir un jardin de la mémoire sur son terrain. Le but est de créer un lieu accessible aux résidents, aux employés et aux familles qui leur permet de se recueillir.

«Depuis sa création, nous avons remarqué que le jardin est très utilisé par les résidents et les employés. Il faut comprendre que, pour nous, un résident du centre fait comme partie de notre famille. Le jardin est donc aussi là pour accompagner les employés du CHSLD dans leur deuil», spécifie Mme Ineza.

Le «jardin de la mémoire» du CHSLD Auclair a été financé par la direction de l’établissement, avec l’aide de la Fondation de l’Hôpital Jean-Talon.