Le parc Rosemont est officiellement rouvert

Après près de deux ans de travaux d’aménagement pour faire place à la nature, le parc Rosemont a officiellement rouvert jeudi en fin de journée. Situé à l’angle des rues D’Iberville, Jourdain et Dandurand, l’endroit a été réaménagé de manière à favoriser la transition écologique et l’accessibilité universelle.

En effet, le nouvel espace optimise l’accessibilité du parc via la rue Dandurand avec deux entrées principales et assure une transition entre le réseau artériel de circulation, le quartier d’affaires et les espaces de loisirs.

Le chalet de parc est maintenu et sera rénové ultérieurement. Des supports à vélo sont mis à la disposition des usagers et une fontaine à eau se déversant dans la rivière sèche permet de se rafraîchir.

La «Clairière», soit une grande surface verte en trèfle, constitue une aire multi usages de sports, de loisirs ou de détente, tout au long de l’année. Elle permet plusieurs activités dont le ballon, le saut à la corde, la course, le pique-nique, le bain de soleil. L’espace comprendra également de nouvelles aires de jeux en bois pour les enfants favorisant les activités motrices et sensorielles. Les jeux d’eau, la rivière sèche et les salons avec mobilier communautaire complètent les aménagements. Les équipements sont tous fonctionnels, sauf le module de balançoire qui devrait être finalisé la semaine prochaine.

Quant au «Boisé urbain», il vient créer un nouvel écosystème naturel où la faune, la flore et l’humain cohabitent. Près de 552 arbres ont été plantés dans le boisé, en plus de la plantation de plusieurs variétés d’arbustes et de vivaces au sein du parc, favorisant la biodiversité et visant une canopée plus diversifiée et résiliente.