Des jeunes bénévoles récompensés à l’Assemblée nationale

Un groupe de jeunes montréalais a démontré la force du volontariat et de l’implication communautaire lors d’une mission de sauvetage animalière au Costa Rica, plus précisément à Alajuela. Partis pour une semaine, ils sont restés sur le site pendant six jours, où ils ont aidé dans un centre de soins pour animaux blessés. Une initiative soutenue par l’organisme rosemontois La Piaule.

C’est une première pour cette équipe de jeunes volontaires qui a réussi à mobiliser des ressources et à s’impliquer de manière aussi intense dans un projet humanitaire. Leurs actions, faisant écho bien au-delà de leur communauté, leur ont valu une reconnaissance notable. En effet, ils ont gagné un prix avec le ROCAJQ (Regroupement des organismes autonomes jeunesse du Québec).

Ces Rosepatriens ont non seulement remporté un prix, mais ils seront également honorés à l’Assemblée nationale le 17 octobre. «C’est la première fois qu’un groupe de jeunes réussit à se mobiliser de la sorte pour un voyage humanitaire», note la directrice de l’organisme, Christine Leclerc.

Le projet, lancé en décembre 2022, a nécessité un intense travail préparatoire et de financement, depuis la vente de sucres d’orge fabriqués à Sherbrooke jusqu’à un souper spaghetti organisé en mai. Ces efforts collectifs ont permis de financer le voyage.

Devant le succès de cette initiative, l’organisateur envisage de la reconduire annuellement, en prévoyant peut-être une autre destination. L’objectif ultime est d’offrir un voyage de ce genre chaque année aux jeunes qui souhaitent participer. «J’aimerais que d’autres jeunes puissent en profiter», souligne la directrice générale de la Piaule.