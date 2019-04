Conseil d’avril en bref

Entretien des bassins

Les huit bassins aquatiques des parcs Marcel-Laurin, Dr.-Bernard-Paquet, du Bois-Franc, Henri-Thomas-Scott et Philippe-Laheurte seront entretenus par la firme Techniparc pour 105 000 $. Le paysagiste nettoiera les berges, les massifs de plantes aquatiques, la surface de l’eau, en plus de prélever les algues et tailler certaines plantes envahissantes, comme le phragmite et le myriophylle.

Lignage des terrains sportifs

Les terrains de soccer et de football seront tracés dès le 8 mai dans les parcs Philippe-Laheurte, Marcel-Laurin, Hartenstein, Noël-Sud, Saint-Laurent et Roman-Zytynsky. Le lignage sera renouvelé selon les besoins jusqu’au 1er novembre par Techniparc, qui a obtenu le contrat de 29 000 $.

Sentiers actifs

L’entrepreneur Lanco Aménagement réalisera l’aménagement du réseau de sentiers actifs dans le quartier Chameran pur 344 000 $. Il implantera les haltes d’exercices avec des panneaux, la signalisation et le marquage. Le projet s’adresse notamment aux aînés et vise à promouvoir l’exercice physique en utilisant le mobilier urbain existant, comme les bancs.

Soutien financier

Neuf organismes laurentiens se partagent près de 250 000 $ pour la réalisation de dix projets de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Il s’agit par exemple de l’accueil des tout-petits dans Norgate par Au cœur de l’enfance, du Club copain du monde, du Centre communautaire Bon courage de Place Benoit et de «Paré pour l’hiver» de la Maison des familles.

Dans le cadre de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, quatre organismes obtiennent plus de 120 000 $ pour huit projets. L’arrondissement bénéficie aussi de 15 000 $ pour bonifier les terrains de jeux.

Budget carbone

Saint-Laurent désire mettre en œuvre un projet de deux ans axé autour de la réalisation d’un budget carbone. Étant le premier arrondissement montréalais à compléter le programme des «Partenaires dans la protection du climat» de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), le conseil lui demande une subvention de 125 000 $ pour l’embauche d’un agent de recherche.

Étude de mobilité

Un appel d’offres est lancé pour la préparation d’une étude de mobilité dans trois secteurs afin d’évaluer les besoins en déplacement et identifier les solutions. Le quartier transit-oriented development (TOD) portes d’entrée et A-40 est prioritaire en 2019, mais Bois-Franc et le Technoparc sont aussi ciblés pour 2020.

Subventions

Le Club de baseball de Saint-Laurent obtient 2 000 $ en plus de la subvention de 31 000 $ accordée pour l’année en cours, afin d’assurer une offre adéquate aux jeunes Laurentiens.

Onze organismes du troisième âge se voient chacun accorder de 750 à 1 000 $ afin de soutenir leurs activités.

Cannabis

Des modifications sont apportées au règlement sur le zonage. Parmi les usages prohibés sur le territoire de l’arrondissement vient s’ajouter le commerce de détail du cannabis et des produits dérivés. Aux classes d’usage des entreprises manufacturières viennent s’ajouter la culture et la transformation du cannabis. Le projet a fait l’objet d’une consultation publique le 27 février.