Décortiquer la lutte aux îlots de chaleur

Verdir pour rafraîchir. De nouveaux projets environnementaux sont mis sur pied chaque année pour réaménager les secteurs dominés par l’asphalte et contrer les îlots de chaleur, un phénomène bien présent à Saint-Laurent.

«Il y a une correspondance entre les endroits où les gens décèdent en période de canicule et la présence d’îlots de chaleur», explique le médecin spécialiste à la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP), David Kaiser.

Les personnes vulnérables, comme les citoyens âgés ou ayant des troubles mentaux, ont pour leur part deux fois plus chance de décéder dans les secteurs chauds.

Si le nombre de victimes de la chaleur est monté à 66 en 2018 dans la métropole, Saint-Laurent représente 16% de ces décès, selon le dernier bilan de la DRSP.

L’arrondissement est particulièrement concerné par l’enjeu, entre autres en raison de son grand secteur industriel.

«C’est là qu’on voit les grandes mers d’asphalte, qui sont vraiment propices à la création des îlots», indique le responsable des campagnes espaces verts et milieux naturels au Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal, Emmanuel Rondia.

Les grandes artères de circulation peuvent aussi être des milieux où la température est plus élevée. Saint-Laurent compte 25 kilomètres linéaires d’autoroutes.

Territoire de Saint-Laurent

70% industriel, 3,3% de canopée

30% résidentiel, 11% de canopée

Perspectives

Si une plus grande sensibilité aux îlots de chaleur se fait sentir, «parfois, on oublie vite l’été qui vient de passer, les vagues de canicule et les conséquences qu’il y a eu», affirme Mme Rondia.

Depuis 2015, la campagne «Interventions locales en environnement et aménagement urbain» (ILEAU), coordonnée par CRE-Montréal, met sur pied des initiatives pour verdir les quartiers montréalais.

À court terme, créer des îlots de fraîcheur par la plantation d’arbres et d’arbustes est la mesure la plus efficace pour contrer la chaleur, soutient M. Rondia, ajoutant que la biodiversité est du même coup bonifiée.

Mais il ne faut pas négliger les projets se développant sur plusieurs années. «Sur une période de 20 à 30 ans, il faut saisir les occasions d’avoir plus de végétation lorsqu’on redéveloppe des quartiers», dit M. Kaiser.

Cette mentalité est bien présente à Saint-Laurent, lance le conseiller à la Direction des parcs et espaces verts de l’arrondissement, Chakib Benramdane. «Nous, quand on travaille, on travaille à très long terme», souligne-t-il. Les grandes lignes du corridor de la biodiversité, projet de verdissement de 450 hectares s’échelonnant sur 20 ans, ont été dévoilées récemment.

En marge de son Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), la Ville de Montréal espère porter son indice de canopée, soit le rapport entre l’espace vert et la superficie totale de l’agglomération, de 20% à 25% d’ici 2025.

«Il faut qu’on s’ajuste avec des [défis] inattendus, comme l’agrile du frêne, souligne le maire laurentien Alan DeSousa.

Les derniers chiffres, qui datent de 2015, démontraient que la canopée s’élevait à 12,3% à Saint-Laurent.

Avantages des îlots de fraîcheur