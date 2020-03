Vent de fraîcheur pour l’hebdo de Saint-Laurent

À l’image de Saint-Laurent, votre journal est en constante évolution. Au cœur de la réalité de ses communautés autant diversifiées, jeunes que fières, ainsi que de ses entreprises commerciales et industrielles, cette source d’information locale s’est refait une beauté afin d’être le reflet de leur essor.

L’édition de cette semaine est la première étape d’un effort corporatif de la part de Métro Média pour se rapprocher des Laurentiens. Vous remarquerez les similitudes de la mise en page avec notre quotidien, le Journal Métro, une marque qui unit toutes les nationalités, confessions, orientations et groupes d’âge à Montréal comme ailleurs dans le monde.

Saint-Laurent est un arrondissement culturellement riche et nous croyons que la marque Métro sera en mesure de servir ses intérêts. Nous poursuivrons notre mission, celle de rester à l’écoute des résidents et de rapporter l’actualité, sous toutes ses formes, qui les touche. Notre équipe de journalistes sera encore plus présente sur le terrain dans le but d’être branchée sur ce qui est pertinent.

Metro Saint-Laurent will be published as a bilingual paper, to represent a truly bilingual borough. Articles will either be written in French or English, depending on the nature of the event and its community bond.

As a resident of Saint Laurent working in a forward looking young media company, I am proud to re-invigorate news in my neighbourghood.

Facile d’accès

On oublie souvent que l’information locale est la plus proche des citoyens. Depuis des décennies, elle sert à faire découvrir ou redécouvrir des services, des personnes et des histoires de leur voisinage, autrement inaccessibles.

Nous comptons être encore présents pour des décennies à venir, parce que nous croyons que l’information ne se limite pas à la version papier distribuée porte à porte. Il est important de rendre le contenu facile d’accès, notamment grâce à nos plateformes numériques. Notre nouveau site web journalmetro.com sera l’hôte du Métro Saint-Laurent, qui s’ajustera continuellement afin de répondre aux attentes et besoins de nos lecteurs.

Surveillez ces changements, destinés à améliorer votre expérience et à fournir le type de contenu que vous préférez, dans votre Publisac ou dans plus de 400 points de dépôt dans Saint-Laurent, incluant épiceries, restaurants, cafés, écoles et autres.

N’hésitez pas à nous faire part également de vos commentaires éditoriaux, appréciés et nécessaires pour que nos décideurs puissent prendre le pouls de la population.

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement.